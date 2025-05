V Nemčiji izšla knjiga o zadnjem potovanju Karla Marxa

München, 3. maja - Pri nemški založbi C.H.Beck, ki je ena od največjih in najbolj priznanih nemških založb, je izšla knjiga z naslovom Karl Marx in Algier (Karl Marx v Alžiriji) izpod peresa nemškega novinarja in pisatelja Uweja Wittstocka, ki revolucionarja Marxa prikazuje kot bolno in razmišljujočo osebo in ponuja nov pogled na nemškega filozofa.