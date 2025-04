Na območju Pece našli mrtvo pogrešano 49-letno žensko

Celje, 29. aprila - Na območju Pece so v ponedeljek iskali pogrešano 49-letno žensko, ki so jo potem našli mrtvo in jo s helikopterjem prepeljali v dolino. Ženska je ob prihodu na Peco pustila vozilo in odšla neznano kam. V iskalno akcijo so bili vključeni policisti, vodniki službenih psov in gorske reševalne službe, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.