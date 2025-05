V Kinodvoru slovenski filmi, ki jih redko vidimo

Ljubljana, 2. maja - Kinodvor bo danes odprl vrata tradicionalnemu maratonu slovenskih filmov, ki jih vse preredko vidimo. Enodnevni prerez produkcije s tem naslovom je izbral Marcel Štefančič jr., ki je v program uvrstil pet filmov iz 60. in 70. let, od Štigličeve Balade o trobenti in oblaku do Klopčičevega Vdovstva Karoline Žašler.