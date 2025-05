Občina Šoštanj z novo prometno strategijo

Šoštanj, 3. maja - Občina Šoštanj je skupaj s podjetjem Marn&Marn in Cipro Slovenija pripravila novo občinsko celostno prometno strategijo za obdobje sedmih let. Kot so sporočili z občine, bodo na njeni podlagi razvijali trajnostne mobilnostne ukrepe po meri človeka. V ospredju pozornosti tako ne bo več avtomobilski promet.