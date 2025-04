Ponoči zagorelo v poslovnem objektu na območju Vrhnike

Vrhnika, 29. aprila - V ponedeljek je nekaj po 23. uri zagorelo v enem izmed poslovnih objektov na območju Vrhnike. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je večja premoženjska škoda, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.