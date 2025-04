V javni obravnavi predlog sprememb zakona o urejanju trga dela

Ljubljana, 29. aprila - Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pripravili predlog sprememb zakona o urejanju trga dela, ki gre v smeri izboljšanja socialne varnosti brezposelnih, povečanja delovne aktivnosti starejših brezposelnih ter preprečevanja predčasnega upokojevanja. Osnutek novele zakona je do 5. maja v javni obravnavi.