Število smrtnih žrtev eksplozije v Iranu naraslo na 65

Teheran, 28. aprila - Število smrtnih žrtev sobotne eksplozije v pristanišču Šahid Radžai na jugu Irana je naraslo na 65, so danes sporočile regionalne oblasti. Iranski notranji minister Eskandar Momeni je dejal, da so eksplozijo povzročile "pomanjkljivosti, vključno z neupoštevanjem varnostnih ukrepov in malomarnostjo".