Lalonde ostaja v Tivoliju

Ljubljana, 28. aprila - Potem ko so pri Olimpiji Ljubljani v nedeljo sporočili, da so podaljšali sodelovanje z Američanom Nickom Boninom, so iz tabora državnih hokejskih prvakov danes sporočili še, da bo v prihodnji sezoni v Tivoliju spet igral tudi Shawn Lalonde, ki je za moštvo že odigral tri tekme v sklepnem delu lige ICEHL v pravkar končani sezoni.