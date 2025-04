Na celjskem Glavnem trgu fotografska razstava o spreminjanju podob slovenske krajine in Celja

Celje, 29. aprila - V prostoru začasne rabe GT8 na Glavnem trgu je do 15. maja na ogled fotografska razstava Krajina. Včeraj. Danes? Jutri! V prvem delu so na ogled dela iz razstave iz leta 2019, v drugem je razstava dopolnjena s fotografijami iz Celja ter prikazom starih in novih podob istega prostora, ki dokazujejo, da se spreminja podoba slovenske krajine in Celja.