Španija, Portugalska in del Francije doživeli električni mrk

Madrid/Lizbona, 28. aprila - Španija, Portugalska in del južne Francije so danes doživeli obsežen električni mrk, zaradi česar je na milijone ljudi ostalo brez oskrbe z elektriko, so sporočili tamkajšnji upravljavci električnih omrežij. Razlog za mrk, ki povzroča tudi hude motnje v prometu ter telekomunikacijah, še ni znan, poročajo tuji mediji.