Evropski dnevi osveščanja o srčnem popuščanju opozarjajo na pomen zdravega načina življenja

Ljubljana, 5. maja - V tem tednu zaznamujemo evropske dneve osveščanja o srčnem popuščanju, ki letos potekajo pod geslom Srčno popuščanje naj nas ne ustavi. Zgodnje prepoznavanje bolezni in pravočasno zdravljenje ter zdrav način življenja omogočajo, da je tudi življenje s srčnim popuščanjem lahko kakovostno, polno in daljše, menijo v društvu za zdravje srca in ožilja.