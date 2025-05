Otroški kolesarski sedeži na zadnjem prtljažniku varnejši v primeru trkov

Ljubljana, 2. maja - Na Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) so testirali otroške kolesarske sedeže, ki jih je mogoče namestiti tako na sprednji kot zadnji del kolesa, in ugotovili, da je najvarnejša namestitev na zadnji prtljažnik. Namestitev sedeža na sprednjem delu kolesa namreč ovira vodljivost kolesa, prav tako pa je nevarnejša v primeru trkov, so sporočili z AMZS.