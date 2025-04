Kopitarjevi kralji na četrti tekmi zapravili vodstvo s 3:1

Edmonton, 28. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings so na četrti tekmi prvega kroga končnice severnoameriške lige NHL izgubili v gosteh proti Edmonton Oilers po podaljšku s 3:4. Kralji so v seriji vodili z 2:0 v zmagah, zdaj pa je 2:2, potem ko so na današnji tekmi pred zadnjo tretjino vodili s 3:1, a prednost zapravili. Slovenski as Anže Kopitar se med strelce ni vpisal.