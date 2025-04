Na deželnih volitvah na Dunaju zmagali socialdemokrati, velik uspeh svobodnjakov

Dunaj, 27. aprila - Na današnjih predčasnih deželnih volitvah na Dunaju so socialdemokrati (SPÖ) ubranili prvo mesto, vendar so utrpeli izgube, kažejo volilne projekcije. SPÖ je prejela približno 37 odstotkov glasov, na drugem mestu so skrajno desni svobodnjaki (FPÖ) s 23,5 odstotka, s čimer je FPÖ glede na prejšnje volitve skoraj potrojila svoj delež glasov.