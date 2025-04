Ob prazniku tudi v ministrskih vrstah poudarili pomen Osvobodilne fronte

Ljubljana, 27. aprila - Ob dnevu upora proti okupatorju so tudi v ministrskih vrstah poudarili pomen Osvobodilne fronte (OF). Brez nje in organiziranega odpora Slovenija ne bi obstala kot samostojna in svobodna država, je dejal minister Borut Sajovic. Tudi ministrica in koordinatorica Levice Asta Vrečko je poudarila, da je ustanovitev OF temelj narodnoosvobodilnega boja.