Oklahoma s 4:0 izločila Memphis in se uvrstila v drugi krog

Oklahoma City, 27. aprila - Ekipa Oklahoma City Thunder je v severnoameriški košarkarski ligi NBA na gostovanju s 117:115 premagala Memphis Grizzlies in se s 4:0 v zmagah kot prva v tej sezoni uvrstila v drugi krog končnice. Neporaženi so tudi košarkarji Cleveland Cavaliers, ki so v gosteh s 124:87 nadigrali Miami Heat ter povedli s 3:0 v zmagah.