Zelenski in Trump o morebitni brezpogojni prekinitvi ognja

Vatikan, 26. aprila - Predsednika Ukrajine in ZDA Volodimir Zelenski in Donald Trump sta ob robu pogrebne slovesnosti za papeža med drugim govorila o brezpogojni prekinitvi ognja z Rusijo, je sporočil Zelenski. Sestal se je še s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, britanskim premierjem Keirom Starmerjem in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.