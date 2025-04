Raziskava: Večina Slovencev lani zaupala policiji

Ljubljana, 26. aprila - Slovenski policiji je lani zaupalo oziroma povsem zaupalo 55,5 odstotka vprašanih, je pokazala javnomnenjska raziskava o ocenah in stališčih prebivalcev o delu policije v letu 2024. To je več kot v letih 2021 in 2022, a manj kot leta 2018. Večina anketirancev je bila obenem zadovoljna z delom policije, izhaja iz objavljene raziskave.