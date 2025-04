Vreme: Danes sprva deževno, popoldne bo dež ponehal

Ljubljana, 26. aprila - Danes bo povečini oblačno. Dež bo postopno slabel in popoldne večinoma ponehal. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem povečini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem in ob morju do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 15 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo na Primorskem sončno, drugod bo občasno nekaj več spremenljive oblačnosti. V torek bo precej jasno in topleje.

Vremenska slika: Plitvo ciklonsko območje nad Balkanom in Jadranom se polni. Od severozahoda se proti srednji Evropi in Alpam širi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda k nam še doteka razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Hrvaške bo še deževalo. Zapihal bo severovzhodni veter, ob severnem Jadranu burja. V nedeljo bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod drugod vzhodni veter.

Biovreme: Danes in v nedeljo vreme večini ljudi ne bo povzročalo opaznih težav s počutjem.