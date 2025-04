Lakers v končnici tretje tekme ostali praznih rok

Minneapolis, 26. aprila - Ekipa Los Angeles Lakers je na tretji tekmi prvega kroga končnice severnoameriške košarkarske lige NBA v Minneapolisu izgubila. Igralci Minnesote Timberwolves so v končnici bili odločnejši in zmagali s 116:104 ter povedli z 2:1 v zmagah. Luka Dončić ob težavah s trebušno gripo ni bil strelsko razpoložen, dosegel je 17 točk, 7 skokov in 8 podaj.