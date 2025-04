Newyorški borzni indeksi s tedensko rastjo

New York, 26. aprila - Newyorški borzni indeksi so minuli trgovalni teden kljub slabemu začetku sklenili z rastjo. Na trgovanje so tudi tokrat vplivale carine predsednika ZDA Donalda Trumpa, indeksi pa so napredovali zaradi znamenj predsednikovega popuščanja v trgovinski vojni s Kitajsko in umirjanja žoge glede centralne banke.