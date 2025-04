Newyorške borze sklenile neenotno

New York, 25. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili različno. Delnice na Wall Streetu so v petek zaključile z rastjo, kar je nadaljevanje okrevanja po spremembi tona ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede carin in vodenja ameriške centralne banke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.