Svetovni dan bo izpostavil pomen umetne inteligence za bolj varno delo

Ljubljana, 28. aprila - Današnji svetovni dan varnosti in zdravja pri delu izpostavlja vlogo umetne inteligence pri izboljšanju varnosti pri delu. Vendar pa Inšpektorat za delo svari, da lahko v primeru nenadzorovane uporabe ogrozi varnost zaposlenih. Ob uporabi umetne inteligence so potrebne regulativne smernice in širša družbena razprava, menijo.