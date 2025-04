Za posodobitev računalniških omrežji v vzgojno-izobraževalnih zavodih razpisanih 800.000 evrov

Ljubljana, 25. aprila - Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Arnes) je v uradnem listu objavila javni razpis za sofinanciranje dodatne aktivne omrežne opreme v okviru izvedbe projekta Posodobitev računalniških omrežij na VIZ v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Na voljo je 800.000 evrov fiksnih sredstev in variabilna sredstva, katerih višina še ni znana.