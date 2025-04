SBI TOP ta teden pridobil 1,53 odstotka

Ljubljana, 25. aprila - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je ta teden pridobil 1,53 odstotka in se ustavil pri 2864,44 točke. Rast so dosegle delnice vseh blue čipov, najbolj pa so se podražile delnice Cinkarne Celje. V skrajšanem trgovalnem tednu je bilo sklenjenih za skupno 12,25 milijona evrov poslov, največ z delnicami Krke, NLB in Zavarovalnice Triglav.