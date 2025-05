Na Festivalu hrane za možgane o krizi biodiverzitete in odgovorih nanjo

Ljubljana, 12. maja - V organizaciji Univerze v Ljubljani (UL) se danes začenja Festivala hrane za možgane, ki poteka že drugo leto zapored. Na dogodkih v sklopu festivala bodo različni raziskovalci, študenti in drugi udeleženci razpravljali o krizi biodiverzitete ter poudarili pomen njenega varovanja in spodbujanja tako v urbanih središčih kot širše, so sporočili z UL.