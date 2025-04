V eksploziji na območju Rožne doline v Ljubljani huje poškodovani osebi

Ljubljana, 25. aprila - Na območju Rožne doline v Ljubljani je okoli 11. ure pri izvajanju del na enem izmed objektov prišlo do eksplozije, v kateri sta bila po navedbah policistov huje poškodovana moška, ki sta opravljala gradbena dela. Odpeljali so ju v ljubljanski UKC, kjer so za STA navedli, da potrebujeta operativne posege. Vzrok za eksplozijo še ni pojasnjen.