Domžalski svetniki sprejeli celostno prometno strategijo občine

Domžale, 26. aprila - Domžalski svetniki so na aprilski seji sprejeli celostno prometno strategijo občine. Ta predstavlja ključno orodje za pristop k načrtovanju prometa, s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti in je eden od pogojev za kandidiranje na javnih razpisih s področja trajne mobilnosti, so sporočili z občine.