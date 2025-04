Ljubljanska borza: SBI TOP teden sklenil v zelenem

Ljubljana, 25. aprila - Indeks SBI TOP je današnje trgovanje na Ljubljanski borzi sklenil 1,56 odstotka nad gladino in se ustavil pri 1996,92 točke. Delnice NLB, Save-RE in Zavarovalnice Triglav so pridobile več kot tri odstotke. Vlagatelji so sklenili za 4,37 milijona evrov poslov, od tega 2,4 milijona s Krkinimi delnicami in več kot milijon z delnicami NLB.