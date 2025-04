Kitajska razmišlja o izjemah pri carinah na ameriško blago

Peking, 25. aprila - Kitajska razmišlja o izvzetju nekaterega blaga iz 125-odstotnih carin na uvoz iz ZDA. Oblasti so podjetja pozvale, naj opredelijo blago, ki bi lahko bilo uvrščeno med izjeme, poročajo tuji mediji. Kitajski voditelji so se medtem zavezali, da bodo okrepili podporo gospodarstvu in nasprotovali "enostranskemu ustrahovanju" v svetovni trgovini.