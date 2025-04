Koalicija spoštuje odločitev sindikata farmacije za ustavno presojo onemogočenega uveljavljanja ugovora vesti

Ljubljana, 25. aprila - Koalicijske stranke Svoboda, SD in Levica spoštujejo odločitev sindikata farmacevtov, da sproži ustavno presojo člena zakona o lekarniški dejavnosti, ki je delavcem v lekarnah onemogočil uveljavljanje ugovora vesti. V koaliciji sicer menijo, da je pravica do zdravstvenega varstva večja in obširnejša od pravice do ugovora vesti farmacevtov.