V nizozemski mestni hiši pomotoma zavrgli Warholov portret kraljice Beatrix

Amsterdam, 25. aprila - Iz mestne hiše v nizozemskem Maashorstu so potrdili, da so med lanskimi obnovitvenimi deli najverjetneje pomotoma zavrgli 46 umetnin, med katerimi je bil tudi portret nekdanje nizozemske kraljice Beatrix ameriškega umetnika Andyja Warhola iz 80. let minulega stoletja, vreden približno 15.000 evrov.