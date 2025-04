Na Hvaru prišlo do onesnaženja morja z gorivom

Hvar, 25. aprila - Na Hvaru je davi prišlo do onesnaženja morja z gorivom, ki ga je povzročilo izlitje iz rezervoarja podjetja Ina. Na terenu so vse interventne službe, ki odpravljajo posledice škode, so po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina pojasnili iz splitske policije, kjer so potrdili ekološki incident.