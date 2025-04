Proizvajalci želijo zaščititi zasavsko jetrnico

Ljubljana, 25. aprila - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je v imenu proizvajalcev ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovala vlogo za dodelitev zaščitene geografske označbe zasavski jetrnici. To pasterizirano mesnino z značilnim okusom po jetrih in kumini se lahko proizvaja samo na območju Zasavja.