Judoista v Podgorici do prvih slovenskih zmag

Podgorica, 25. aprila - Na evropskem prvenstvu v judu v Podgorici sta Kaja Schuster v kategoriji do 70 kg in Nace Herkovič med tekmovalci do 81 kg dosegla prvi zmagi za Slovenijo. Po naslednjih borbah, Schuster v drugem krogu, Herkovič pa v tretjem, sta oba končala nastope.