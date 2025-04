ZN pozivajo Indijo in Pakistan k zadržanosti

New York/Islamabad/Šrinagar, 25. aprila - Združeni narodi so v četrtek Indijo in Pakistan pozvali k največji zadržanosti, potem ko sta državi napovedali medsebojne diplomatske ukrepe v povezavi s torkovim smrtonosnim napadom v indijskem delu Kašmirja. Pri ZN so prepričani, da se lahko spor reši po mirni poti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.