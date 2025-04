Na Hrvaškem izšla Muca Copatarica za slepe in slabovidne

Zagreb, 27. aprila - Na Hrvaškem je ta teden izšla tipna in zvočna slikanica Maca Papučarica, hrvaški prevod slovenske knjige Muca copatarica. Gre za eno od prvih celovito prilagojenih slikanic, namenjenih slepim in slabovidnim otrokom na Hrvaškem. Nastala je na pobudo slovenskega veleposlaništva v Zagrebu in v sodelovanju s Tiflološkim muzejem.