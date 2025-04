Tri slovenske mestne občine zastavile pot do podnebne nevtralnosti

Velenje, 27. aprila - Mestne občine Velenje, Kranj in Ljubljana so v okviru projekta US-SCALE razvile inovativne rešitve za prehod v podnebno nevtralna in pametna mesta. Projekt, podprt s strani evropskega programa Net Zero Cities, je predstavljal pomemben korak k trajnostni preobrazbi mestnih okolij z jasnim ciljem, in sicer doseči podnebno nevtralnost do leta 2030.