Ljubljana, 25. aprila - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se danes zvišujejo, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,87 odstotka. Po prometu so v ospredju delnice Krke, s katerimi je bilo doslej za 1,3 milijona evrov poslov, po rasti delnice NLB, ki so se okrepile za več kot dva odstotka.