Slovenska kratka filma Kismet in Navadna hruška na nemškem filmskem festivalu

Oberhausen, 25. aprila - Na 71. mednarodni festival kratkega filma v nemškem Oberhausnu sta se uvrstila slovenska kratka filma Kismet o usodi 11-letne deklice iz romske skupnosti v režiji Žige Virca s svetovno premiero in Navadna hruška režiserja Gregorja Božiča, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC). Filmski festival bo potekal od 29. aprila do 4. maja.