Brazilsko vrhovno sodišče odredilo aretacijo obsojenega nekdanjega predsednika

Brasilia, 25. aprila - Brazilsko vrhovno sodišče je v četrtek zavrnilo drugo pritožbo in odredilo aretacijo nekdanjega predsednika države Fernanda Collora de Mella, ki je bil leta 2023 obsojen na osem let in deset mesecev zapora zaradi korupcije in pranja denarja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.