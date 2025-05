Svet ZD Izola zadovoljen z delom direktorja, občina spremlja dogajanje po očitkih na njegov račun

Izola, 6. maja - Na Občini Izola spremljajo dogajanje glede očitkov o obsežnem delu v koncesionarski ambulanti ortodonta in direktorja ZD Izola Evgenija Komljanca, ki jih je nedavno objavil Necenzurirano. Menijo, da se mora do zadeve opredeliti svet zavoda. V slednjem so navedli, da Komljanec izpolnjuje obveznosti, za koncesionarsko dejavnost pa da niso pristojni.