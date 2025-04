Newyorške borze končale v zelenem

New York, 24. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z rastjo. Delnice na Wall Streetu so se v četrtek okrepile že tretjič zapored, pri čemer nanje niso vplivali znaki, da trgovinskih dogovorov med ZDA in Kitajsko oziroma Evropsko unijo še ni na vidiku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.