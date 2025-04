Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 4.)

Ljubljana, 24. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da sta zunanja ministrica Tanja Fajon in nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor poudarila pomen širitve EU na regijo in da je treba ta proces pospešiti. Poročale so tudi o novoimenovanem veleposlaniku Slovenije v Srbiji Slobodanu Šešumu.