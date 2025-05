Tedenski pregled - svet od 25. 4. do 1. 5.

Ljubljana, 2. maja - V rimski baziliki Marije Snežne so pokopali papeža Frančiška. ZDA in Ukrajina sta podpisali sporazum o redkih zemljah. Španija in Portugalska sta doživeli električni mrk, vzrok še ni znan. Ameriški predsednik Donald Trump je sto dni vladanja proslavil s shodom privržencev. Zaostrujejo se napetosti med jedrskima silama Indijo in Pakistanom.