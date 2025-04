Evropske borze navzgor; nafta cenejša, evro pridobil

London/Frankfurt/Pariz, 24. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali in tako sledili pozitivnemu razpoloženju na newyorških borzah. Vlagatelji še naprej pozorno spremljajo trgovinski spor med ZDA in Kitajsko, danes pa se osredotočajo predvsem na četrtletne poslovne rezultate podjetij. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je okrepil.