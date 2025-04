Celje, 24. aprila - Nogometaši Celja so drugi finalisti pokala Pivovarne Union. V drugem polfinalu so Celjani na domačem terenu z 2:1 (1:1) premagali Olimpijo. V velikem finalu, ki bo 14. maja, se bodo pomerili s Koprčani, ki so v sredo s 3:0 premagali Bravo.