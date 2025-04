Vlada namenila dodatna sredstva za glavno stavbo UKC Ljubljana in mariborsko infekcijsko kliniko

Ljubljana, 24. aprila - Vlada je na današnji seji v načrtu razvojnih programov spremenila vrednost projektov prenove glavne stavbe UKC Ljubljana in novogradnje infekcijske klinike UKC Maribor. Vrednost prenove ljubljanskega Hospitala so spremenili na 86,7 milijona evrov, novogradnje mariborske infekcijske klinike pa na 109,5 milijona evrov, so zapisali v sporočilu.