Na pogrebu papeža Frančiška delegacije najmanj 130 držav

Vatikan, 24. aprila - Pogreba papeža Frančiška, ki je umrl v ponedeljek v starosti 88 let, se bodo v soboto na Trgu svetega Petra udeležile delegacije najmanj 130 držav, tudi okoli 50 voditeljev držav in deset monarhov, so danes sporočili iz Vatikana. Njegov grob v rimski baziliki Marije Snežne bo mogoče obiskati od nedelje, poročajo tuje tiskovne agencije.