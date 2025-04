Olimpija zanika, da Horaka ni želela prijaviti kot Slovenca

Ljubljana, 24. aprila - Potem ko so iz Hokejske zveze Slovenije (HZS) danes sporočili, da češki vratar Olimpije Ljubljane Lukaš Horak, ki je v sredo dobil slovensko državljanstvo, na naslednji finalni tekmi še ne bo nastopil kot Slovenec, so se popoldne odzvali še pri ljubljanskem klubu. Navedbe HZS so zanikali in zatrdili, da so si želeli igralca prijaviti kot Slovenca.